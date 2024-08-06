На Миколаївщині судитимуть трьох членів ОЗГ, які організували шахрайську схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон

Миколаївською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої злочинної групи за фактами заволодіння та закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, організованою групою (ч.5 ст.190, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Миколаївської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що 45-річний мешканець міста Миколаєва організував шахрайську схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон, до якої залучив одного зі своїх родичів та знайомого з міста Ужгород.

Зловмисники підшукували чоловіків призовного віку та за грошову винагороду пропонували перетнути державний кордон України.

Фігуранти на автомобілі доставляли «клієнтів» до міста Ужгород та обіцяли оформити відповідні документи для можливості перетину державного кордону України. Чоловіки передавали грошові кошти та чекали декілька днів. Але зловмисники не мали наміру та можливості організувати їх переправлення через кордон.

Вартість їх послуг становила від 4000 до 8000 тис доларів США.

У ході досудового розслідування встановлено два епізоди їх злочинної діяльності.

Досудове розслідування здійснювалось СУ ГУНП в Миколаївській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР Нацполіції України.

Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі від 5 до 12 років.