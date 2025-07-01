На Миколаївщині тюремника судитимуть за побиття затриманого

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо оперуповноваженого ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор», який побив затриманого через порушення його «заборони» на спілкування. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Після обрання запобіжного заходу новоприбулому підозрюваному правоохоронець самовільно розмістив його в камеру та заборонив іншим ув’язненим розмовляти з ним.

Дізнавшись, що один із в’язнів не виконав цю вимогу, працівник ізолятора прийшов до камери та завдав йому численні удари по голові та тілу.

Державне бюро розслідувань