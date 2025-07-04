На Миколаївщині водія, який скоїв смертельний наїзд на 6-річного хлопчика засуджено до 5 років ув’язнення

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Миколаївської обласної прокуратури суд визнав 42-річного мешканця Миколаївського району винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель неповнолітнього, а також у залишенні потерпілого в небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).

Вироком суду його засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 2 роки. Крім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої сторони та стягнув на її користь 800 000 грн.

Прокурори довели в суді, що 19 липня 2024 року в селі Лупареве Галицинівської територіальної громади Миколаївського району водій автомобіля «ГАЗ 2705» перед поворотом праворуч не переконався у безпечності маневру, не дотримався безпечного інтервалу та скоїв наїзд на 6-річного хлопчика, який їхав на велосипеді та рухався по правому краю дороги. Після цього водій зник із місця події.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина від отриманих травм померла в лікарні.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СУ ГУНП в Миколаївській області.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Миколаївська обласна прокуратура