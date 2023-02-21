На Миколаївщині викрили зловмисника, який ошукував громадян під виглядом інтернет-продажу зброї

28-річний фігурант у месенджері розміщував фейкові оголошення про продаж зброї та вимагав повну оплату від покупців. Однак, ані зброї, ані відповідної ліцензії на її продаж, чоловік не мав. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

Протиправну діяльність афериста викрили співробітники кіберполіції Миколаївської області спільно із слідчими Вознесенського районного управління поліції.

Зловмисник створив більше 30 каналів, де розміщував оголошення щодо продажу нібито вогнепальної і травматичної зброї. За товар вимагав повну оплату на банківські картки, оформлені на підставних осіб.

Отримавши гроші, чоловік переставав виходити на зв’язок із покупцями. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігуранта, під час яких вилучили мобільні телефони з обліковими записами, комп’ютерну техніку, сім картки та банківські картки, що підтверджують факти злочинної діяльності чоловіка.

За вказаними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкції статтей передбачають до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Вознесенська окружна прокуратура.

Поліцейські встановлюють осіб, які потерпіли від злочинних дій вказаного афериста. Шановні громадяни, зауважуємо, що торгівля зброєю та бойовими припасами в Україні можлива лише на підставі відповідної ліцензії.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області