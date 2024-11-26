На Миколаївщині засуджено ґвалтівника 15-річної дівчини

За публічного обвинувачення Вознесенської окружної прокуратури суд визнав винним та засудив до 7 років 6 місяців позбавлення волі 19-річного жителя м. Вознесенськ, який зґвалтував 15-річну дитину (ч. 3 ст. 152 КК України).

Прокурори у суді довели, у квітні 2024 року на березі річки Мертвовід у Вознесенську засуджений зґвалтував 15-річну дівчину.

До вироку суду засуджений перебував під вартою.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Миколаївська обласна прокуратура