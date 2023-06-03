На Миколаївщині затримали жінку за збут метадону та незаконне зберігання боєприпасів

На території свого домоволодіння 38-річна мешканка Южноукраїнська збувала метадон місцевим мешканцям та зберігала гранату з запалом. За вчинення вказаних злочинів фігурантці загрожує до десяти років позбавлення волі.

Оперуповноважені кримінального блоку та слідчі Вознесенського райуправління поліції за участю відділу кримінального аналізу обласного главку виявили та задокументували протиправну діяльність зловмисниці під час чергового збуту метадону місцевому мешканцю.

Під час проведення особистого огляду фігурантки правоохоронці виявили та вилучили 109 пігулок, що містять у своєму складі наркотичний засіб метадон.

За місцем мешкання 38-річної зловмисниці поліцейські провели санкціоновний обшук та виявили і вилучили корпус гранати РГД-5 та запал до неї.

Слідчі затримали фігурантку у порядку ст. 208 КПК України.

За вказаними фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» та ч. 1 ст. 263 ККУ «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкціями вказаних статтей передбачено покарання до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нині за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманій про підозру за збут нарковмісних речовин.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу для проведення відповідних досліджень, за результатами яких відносно зловмисниці будуть прийняті подальші процесуальні рішення.

Вознесенський районний відділ поліції Миколаївської області