На Миколаївщині затримано двох неповнолітніх, які на замовлення «куратора» підпалили поліцейський автомобіль

Щойно про виконане завдання було надіслано відеозвіт – куратори зникли, видалили переписки та залишили виконавців без обіцяних грошей. Нині обом 16-річним фігурантам слідчі поліції оголосили про підозру за умисне пошкодження чужого майна. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Подія сталась цієї ночі в селищі Єланець. Зловмисники облили легкозаймистою рідиною і підпалили службове авто правоохоронців, що було припарковане на стоянці біля адмінбудівлі. Пожежу одразу виявили і загасили працівники поліції. Автомобіль зазнав незначних пошкоджень.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів упродовж години поліцейські встановили паліїв. Ними виявились двоє учнів місцевого навчального закладу. Також правоохоронці з’ясували, що через один із месенджерів із 16-річним хлопцем зв’язався невідомий, і запропонував за грошову винагороду спалити спецтранспорт поліції. Юнак на пропозицію погодився та підшукав у спільники однолітка.

Разом спільники придбали паливно-мастильні матеріали, розвідали обстановку та вночі скоїли підпал, знявши на відео, як доказ виконаної на замовлення роботи. Відеозвіт зловмисники відправили куратору, втім той видалив переписки та залишив виконавців без обіцяної грошової винагороди. Такі відео потім у російських медіа видаються, аби дискредитувати Сили безпеки і оборони України, до яких входить і Національна поліція.

З місця події та у фігурантів поліцейські вилучили пляшку з легкозаймистою рідиною, телефони та інші речі, що мають доказове значення.

Зловмисників слідчі затримали у процесуальному порядку. Нині їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За підпал автомобіля, вчинений за попередньою змовою групою осіб, юнакам загрожує до 10 років ув’язнення.

Заходи із затримання паліїв проводили слідчі слідчого управління обласного главку поліції, оперативники управління карного розшуку, Миколаївського управління ДВБ НПУ, фахівці управління кримінального аналізу, Вознесенського районного управління поліції, відділку поліції Єланця, під процесуальним керівництвом Вознесенської окружної прокуратури. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області