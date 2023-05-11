На Миколаївщині злочинне угруповання збувало фальсифіковане пальне через АЗС

За результатами 26 санкціонованих обшуків вилучили майже 35 тонн пального, гроші в іноземній та національній валюті загальною сумою понад 1,5 млн грн.

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції у взаємодії з іншими органами на постійній основі проводить активну роботу щодо боротьби з нелегальним ввезенням, виробництвом та торгівлею товарами підакцизного зразка. Саме під час таких заходів була викрита «схема» реалізації низькоякісного пального на Миколаївщині.

Налагодив незаконний продаж пального місцевий мешканець – директор мережі автозаправних станцій. До злочинної діяльності залучив спільників. Аби збільшити обсяги пального та прибутку, фігуранти на території АЗС додавали до пального різні хімічні присадки, газовий конденсат, лігроїнову фракцію, домішки та інші хімічні елементи. Як наслідок отримували низькоякісний «бензин».

Розбавлене пальне учасники злочинної групи реалізовували виключно за готівку через власні та іншим автозаправним станціям, перевізникам та фермерським господарствам на території Миколаївської та Одеської областей.

10 травня оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області, слідчі слідчого управління ГУНП в Миколаївській області та працівники облуправління провели 26 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, місцезнаходження фальсифікованого пального та АЗС. Вилучили понад 23 тонни дизпалива та 9,5 тонн бензину, вантажні автомобілі, електронні носії інформації, гроші в іноземній та національній валюті загальною сумою понад 1,5 млн грн, «чорнові» записи.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Наразі призначено ряд експертних досліджень. Після проведення комплексу необхідних процесуальних дій вирішуватиметься питання про оголошення усім учасникам «схеми» підозр.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України