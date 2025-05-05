На Миколаївщині зловмисники шантажували чоловіка мобілізацією та заволоділи майже 70 тисячами доларів

Понад рік спільники, погрожуючи мобілізацією та відправленням на фронт, вимагали та отримували чималі суми грошей від місцевого мешканця. Аж поки за справу не взялися слідчі поліції Миколаївщини та оперативники ДВБ.

Вимагання, залякування, обман і шантаж — до таких методів вдавалася група зловмисників, яку викрили оперативники Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки та слідчі ГУНП в Миколаївській області.

Злочинна схема, реалізована батьком і сином за участі раніше судимого жителя Миколаївської області, дозволила їм незаконно заволодіти коштами 50-річного миколаївця.

Протиправна діяльність ділків розпочалася в жовтні 2023 року, коли чоловік звернувся до батька й сина з проханням допомогти розв’язати питання у ТЦК щодо зняття його з військового обліку. Тоді чоловік надав зловмисникам усі свої персональні дані та копії особистих документів.

Володіючи інформацією про свою жертву, спільники почали вимагати в чоловіка гроші. Спочатку — нібито для погашення вигаданого боргу, потім — під приводом передачі коштів працівникам місцевого ТЦК. У разі відмови платити погрожували направити його особисті дані до територіального центру комплектування для мобілізації та відправлення на фронт.

Відтак, чоловік почав систематично віддавати їм гроші. Встановлено, що за час протиправної діяльності змовники отримали від потерпілого близько 70 тисяч доларів.

Миколаївські поліцейські зібрали доказову базу та після передачі чергового траншу — 3 000 доларів — за силової підтримки поліції особливого призначення, затримали ділків в процесуальному порядку.

Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури, повідомили зловмисникам про підозру за фактом вимагання (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України). За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України