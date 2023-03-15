На незаконному збуті боєприпасів викрито та затримано двох жителів Закарпаття (фото)

Вчора правоохоронці викрили та затримали двох закарпатців на незаконному зберіганні та збуті боєприпасів. Один з чоловіків є мешканцем Хустщини, інший – Виноградова.

За процесуального керівництва Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури у 27-річного мешканця с. Вільхівка виявили 360 набоїв, 2 гранати з запалами до них і 2 тротилові шашки. Усе це він збув громадянину в м. Іршава, після чого одразу був затриманий працівниками поліції та Управління СБУ в Закарпатській області.

Того ж дня на вчиненні аналогічного правопорушення викрили і місцевого жителя у Виноградові. Так, за процесуального керівництва Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури, встановлено, що закарпатець без передбаченого законом дозволу зберігає кілька десятків набоїв і гранату з запалом до неї. Його протиправну діяльність було оперативно припинено відразу після факту продажу вказаних боєприпасів.

Обидва випадки розслідують підрозділи поліції у межах кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 1 ст. 263 КК України. Затриманим найближчим часом буде повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури