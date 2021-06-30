На Николаевщине арестовали «наркоаграриев» из Беларуси, которые больше полугода скрывались

В Арбузинке суд арестовал с залогом 113,5 тысяч гривен двух граждан Беларуси, которые скрывались из-за подозрения в выращивании наркорастений.

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.

Около 600 кустов конопли, которые граждане Республики Беларусь незаконно посеяли и незаконно выращивали, выявили еще 1 августа 2020 года в домовладении в селе Вишневое Арбузинского района. Также во время обыска было обнаружен каннабис, весом почти 6,4 килограмма.

3 ноября прошлого года указанным иностранцам было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 309, частью 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины.

После этого, подозреваемые с целью избежания ответственности решили скрываться от органов следствия. 24 июня этого года двух граждан Республики Беларусь задержали на основании постановления следственного судьи и доставили в суд для избрания меры пресечения.

25 июня прокурором в судебном заседании доказана необходимость избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и следственным судьей Арбузинского районного суда Николаевской области удовлетворено ходатайство следователя.

В отношении подозреваемых судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 113,5 тысяч гривен.

За совершенные преступления подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Досудебное расследование продолжается. // Преступности.НЕТ