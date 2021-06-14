На Николаевщине арестовали подозреваемого в изнасиловании жительницы Врадиевки
Врадиевский районный суд арестовал на время следствия 32-летнего подозреваемого в изнасиловании 21-летней жительницы Врадиевки.
Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.
Преступление случилось 8 июня, его подробности не сообщаются.
Суд рассмотрел ходатайство следователя полиции и прокуратуры и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Арестованному грозит лишение свободы на срок до 5 лет. // Преступности.НЕТTweet