На Николаевщине арестовали подозреваемого в изнасиловании жительницы Врадиевки

Врадиевский районный суд арестовал на время следствия 32-летнего подозреваемого в изнасиловании 21-летней жительницы Врадиевки.

Об этом сообщили в Первомайской окружной прокуратуре.

Преступление случилось 8 июня, его подробности не сообщаются.

Суд рассмотрел ходатайство следователя полиции и прокуратуры и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Арестованному грозит лишение свободы на срок до 5 лет. // Преступности.НЕТ