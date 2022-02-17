На Николаевщине будут судить экс-замначальника райотдела полиции, который требовал «откаты» от подчиненных

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве завершили досудебное расследование в отношении и.о. заместителя начальника Баштанского райотдела полиции Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В сентябре 2021 года полицейский требовал с подчиненного ежедневно платить ему дань за возможность работать в полиции. Деньги подчиненный должен был «зарабатывать» на водителях, нарушающих правила дорожного движения. В случае неуплаты он угрожал подчиненному увольнением.

15 сентября полицейский был задержан при получении взятки в 12 тысяч гривен «оплаты» за два дня работы подчиненного.

Он уже уволен из правоохранительных органов и обвиняется в получении неправомерной выгоды должностным лицом (часть 3 статьи 368 УК Украины).

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Как известно, речь идет о начальнике сектора превентивной деятельности Баштанского райотдела Егоре Хрипко. По информации издания, Хрипко является киевлянином, в прошлом работавшим в ГАИ. В Николаевскую область его «привез» заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергея Шайхета Алексей Ляшенко, в свое время тоже занимавший должность в Государственной автомобильной инспекции. // Преступности.НЕТ