На Николаевщине будут судить мужчину, который обругал патрульных и избил одного из них

В Николаевской области прокуратура направила обвинительный акт относительно молодого человека, который избил полицейского в поселке Александровка.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Инцидент произошел 27 июля текущего года в поселке Александровка. Сотрудники патрульной полиции Вознесенского отдела полиции прибыли по сообщению местной жительницы по поводу угроз в ее адрес бывшим мужем. У домовладения заявительницы находились двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения, один из них начал оскорблять полицейских грубой нецензурной бранью, повредил служебный автомобиль и умышленно нанес несколько ударов кулаками по лицу и туловищу полицейского, чем нанес ему легкие телесные повреждения.

По результатам расследования обвинительный акт в отношении злоумышленника по части 1 статьи 296 и части 2 статьи 345 Уголовного Кодекса Украины («Хулиганство и умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев и легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей») направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемый находится под стражей. // Преступности.НЕТ