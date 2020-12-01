На Николаевщине будут судить начальницу почтового отделения, обвиняемую в присвоении 75 тысяч гривен

В Николаевской области отдали под суд директора отделения «Укрпочты» в Казанковском районе, обвиняемую в присвоении 75 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Чиновница, злоупотребляя служебным положением, внесла недостоверные сведения в официальные документы. С декабря 2018 по февраль 2019 года она присвоила деньги, которые предназначались для выплаты 65 жителям Казанковского района как часть субсидии за отопительный период 2017-2018 годов. По результатам предварительного расследования обвинительный акт направили в суд. // Преступности.НЕТ