На Николаевщине чиновники попались на хищении почти 27 миллионов гривен

Речь идет о завладении бюджетных средств во время выполнения работ по реконструкции Соборной площади, мэра Николаева уже вызвали в НАБУ.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили коррупционную схему, из-за которой нанесен ущерб почти на 27 миллионов гривен. На хищении попались чиновники Николаевщины.

Как сообщает пресс-центр НАБУ, речь идет о завладении бюджетными средствами во время выполнения работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Участниками схемы следствие сейчас считает восемь человек:

заместителя Николаевского городского головы;

первого заместителя директора одного из департаментов Николаевского городского совета;

директоров шести частных компаний, один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета.

Следствие полагает, что заместитель главы Николаевского пытался покинуть территорию Украины: его задержали в международном пункте пропуска «Лужанка – Берегшурань» на украинско-венгерской границе.

Мэр Николаева также получил повестку о вызове в НАБУ для проведения следственных (розыскных) действий.

В НАБУ сообщили, что в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади в Николаеве.

Как установило следствие, заместитель главы Николаевского и первый замглавы одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью лицами — директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы.

Однако, как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего общине Николаевщины нанесли более 26,8 миллиона гривен убытков.

По данным НАБУ, должностные лица Николаевского горсовета и два руководителя частных компаний задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Остальным лицам сообщено о подозрении.

Всем восьмерым участникам схемы инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются иные обстоятельства совершения преступления. // УНИАН