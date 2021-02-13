На Николаевщине две пенсионерки отдали 28-летнему мошеннику более ₴40 тысяч на «лечение родственников»
В отделение полиции № 5 Николаевского районного управления поступило сообщение от двух пенсионерок о том, что они стали жертвами мошенника.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
12 февраля около 10:25 домой к 87-летней жительницы пгт. Ольшанское Николаевского района позвонил неизвестный, представившись врачом, сообщил, что ее внук попал в больницу, и на лечение срочно необходимы значительные средства. Деньги старушка должен передать его помощнику, который придет к ней домой. Женщина передала неизвестному, который к ней приехал, 15 тысяч гривен, и только когда злоумышленник ушел, поняла, что ее обманули.
В тот же день около 20:30 в отделение полиции поступило сообщение от 83-летней жительницы пгт. Ольшанское, которая «на лечение внука» отдала аферисту 18 тысяч гривен и 400 долларов.
«В обоих случаях пострадавшие называли одинаковые приметы злоумышленника и указывали одну марку автомобиля, на котором он передвигался. В течение нескольких часов принятыми оперативно-розыскными мероприятиями правоохранители установили транспортное средство и задержали злоумышленника», — говорится в сообщении.
Во время личного обыска у мошенника полицейские изъяли 18 тысяч гривен и 400 долларов, которые он выманил у 83-летней потерпевшей.
Полицейские доставили 28-летнего злоумышленника в отделение полиции, где он был задержан следователем в порядке ст. 208 УПК Украины.
По указанным фактам начаты уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 190 УК «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Полицейские проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Николаева и устанавливают других участников мошеннической схемы. Продолжаются следственные действия. // Преступности.НЕТTweet