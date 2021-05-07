На Николаевщине коллектив детсада взял на поруки живодерку, которая повесила собаку

В Николаевской области в связи с тем, что коллектив детского сада взял на поруки свою прачку, суд освободил ее ответственности за жестокое обращение над животным.

Об этом говорится в соответствующем определении Вознесенского горрайонного суда.

3 апреля женщине пожаловалась соседка, что ее собака по кличке «Хозяюшка» бросалась и лаяла на ее малолетнюю племянницу. После этого обвиняемая набросила на шею животного веревку с петлей и привязала к дереву. Животное умерло в мучениях от удушения.

В суде женщина признала свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»).

Вместе с тем в суд поступило ходатайство коллектива Новогригорьевского детсада о желании взять женщину на свои поруки.

В итоге суд предал женщину на поруки трудовому коллективу и освободил от уголовной ответственности с условием, что она не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не будет нарушать общественный порядок. // Преступности.НЕТ