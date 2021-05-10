На Николаевщине конфликт между компаниями отдыхающих закончился огнестрельным ранением

В воскресенье, 9 мая, в Доманевское отделение полиции №2 Вознесенского районного управления в Николаевской области поступило сообщение о конфликте местных жителей, закончившемся стрельбой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сотрудники следственно-оперативной группы полиции установили, что между двумя компаниями отдыхающих произошла ссора, во время которой один из участников достал из своего автомобиля ружье и выстрелил в оппонента, ранив его в ногу.

38-летнего пострадавшего доставили в больницу, его жизни на данный момент уже ничего не угрожает. 46-летнего злоумышленника следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Оружие правоохранители изъяли.

Правонарушителю в ближайшее время должны сообщить о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 «Хулиганство с применением оружия» УК Украины.

Следствие продолжается. // Голос