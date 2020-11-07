На Николаевщине мужчина несколько раз ударил сожительницу ножом, а затем покончил с собой

В одном из сел Николаевской области мужчина напал на свою сожительницу, ударил ее несколько раз ножом, после чего пошел в сарай и повесился.

Происшествие случилось ранним утром в субботу, 7 ноября, в селе Ивановка Первомайского района Николаевской области, сообщает Первомайский отдел полиции ГУНП Николаевской области.

Прибыв на место происшествия, в сарае домовладения правоохранители обнаружили повешенным 69-летнего мужчину, а у его тела нашли нож с кровью.

Оказалось, что соседка услышала крики о помощи и пошла в дом, где они раздавались. Зайдя в помещение она увидела, что сосед бьет свою гражданскую жену ножом. Испугавшись, женщина вернулась домой и вызвала «скорую» и полицию. А через несколько минут к ней пришла сама пострадавшая. До приезда медиков заявительница предоставила ей неотложную помощь.

Потерпевшая с ножевыми ранениями шеи и живота была доставлена в реанимационное отделение местной больницы, где находится и сейчас. Тело мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины «Покушение на умышленное убийство», и проводят расследование всех обстоятельств преступления. // Новости N