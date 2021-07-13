На Николаевщине мужчина зарезал бывшую сожительницу и покончил с собой

В одном из сел Вознесенского района полиция проводит расследование обстоятельств смерти бывших супругов. Главная версия следствия — в ходе конфликта экс-сожитель нанес ножевые ранения потерпевшей, после чего покончил с собой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

13 июля в 08:50 в отделение полиции №3 Вознесенского райуправления поступило сообщение от жителей одного из сел о том, что их 66-летний сосед покончил с собой, повесившись на собственном дворе.

Вскоре полиция получила вызов на убийство. В том же селе на территории частного домовладения на соседней улице нашли тело 67-летней бывшей сожительницы умершего с ножевыми ранениями.

Известно, что ранее мужчина и женщина находились в гражданском браке и недавно начали жить отдельно.

Для установления окончательной причины смерти тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. По данному факту следователи начали уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), и проводят расследование всех обстоятельств преступления. // Преступности.НЕТ