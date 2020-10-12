На Николаевщине мужчину вывезли в лесополосу, бросили в яму и угнали его авто

В Арбузинском районе полицейские устанавливают местонахождение похищенного автомобиля ВАЗ 21099.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

12 октября около 4:00 утра в Арбузинское отделение полиции обратился житель Первомайского района с сообщением о том, что на автомобильной дороге Н-24 неподалеку села Ивановка Арбузинского района, около шести человек подъехали к его автомобилю марки ВАЗ 21099 с номерными знаками 166-90 ХО белого цвета, когда водитель стоял возле авто, отвезли заявителя в защитную полосу, сбросили его в яму, отобрали ВАЗ и скрылись в неизвестном направлении.

Следователи Арбузинского отделения полиции ГУНП в Николаевской области начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 289 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые стали свидетелями совершения указанного преступления, или обладают информацией, которая может быть полезной для следствия, сообщить в Арбузинское отделения полиции по адресу: пгт Арбузинка, ул. Шевченко, 200, или по телефонам (05132) 3-04-99, 102. // Преступности.НЕТ