На Николаевщине осужденный напал на сотрудника колонии и получил еще один срок

В Николаевской области осужденного приговорили к 5,5 годам лишения свободы за нападение на сотрудника Вознесенской исправительной колонии.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Николаевской области.

Согласно материалам дела, сотрудники учреждения исполнения при обыске в одном из корпусных помещений обнаружили в тайнике под столом восемь мобильных телефонов, которые запрещено использовать в колонии осужденными.

Не согласившись с действиями сотрудников учреждения, один из осужденных, который отбывал наказание за причинение смертельных телесных повреждений, напал на старшего оперуполномоченного оперативного отдела колонии, нанес ему телесные повреждения и повредил форменную одежду, чем дезорганизовал работу учреждения наказаний.

29 июля Вознесенским городским судом вынесен обвинительный приговор, и лицо за указанные действия осуждено к наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет шест месяцев.

По информации «Преступности.НЕТ» осужденный Андрей Радионов отбывал наказание за то, что в 2015 году в Запорожской области в ходе конфликта выстрелил мужчине в живот из травмата. Пострадавший умер от огнестрельного ранения. В декабре 2016 года его приговорили за это к шести годам лишения свободы. // Преступности.НЕТ