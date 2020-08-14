На Николаевщине отделался испытательным сроком преступник, который избил знакомого и вывез его в лес умирать

В Николаевской области мужчину, который избил знакомого и вывез после причиненных травм умирать в лес, освободили от тюремного срока, назначив ему три года испытательного срока.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Вечером 7 марта 2019 года обвиняемый употреблял спиртное вместе со знакомым. У них возник конфликт, в ходе которого подсудимый свалил жертву на пол и начал избивать по голове, рукам и ногам. Далее он продолжил бить лежачего мужчину ногами в область грудной клетки.

Из-за ударов в голову у пострадавшего были травмы лица, переломан нос, выбит зуб и тому подобные повреждения. Удары по туловищу привели к переломам 11 ребер.

После избиения мужчина лег спать, а через непродолжительное время проснулся и увидел потерпевшего в безсознательном состоянии. Он решил избавиться от пьяного и избитого мужчины, погрузил его в тачку, укрыл одеялом и вывез в лес возле села Бугское, где и оставил. 11 марта труп мужчины нашли жители села.

Действия обвиняемого квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса: части 1 статьи 122 («Умышленное средней тяжести телесное повреждение») и части 3 статьи 135 («Оставление в опасности»).

В июле этого года при согласии потерпевшей стороны прокурор Светлана Луценко и обвиняемый заключили соглашение о признании виновности.

В документе стороны согласовали и меру наказания за преступления – пять лет лишения свободы и одновременное освобождение от тюрьмы с назначением трех лет испытательного срока.

Судья Оксана Миронова утвердила эту сделку, признав обвиняемого Вячеслава Мазура виновным в инкриминируемых преступлениях и назначив оговоренное в документе наказание.