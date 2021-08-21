На Николаевщине разоблачили аферистов, которые выманили у людей полмиллиона гривен за «трудоустройство в Европе»

В Первомайске сотрудники полиции разоблачили онлайн-мошенников, которые брали деньги с украинцев и белорусов за якобы трудоустройство за рубежом.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Используя мессенджеры и платформы онлайн-объявлений, злоумышленники публиковали объявления о трудоустройстве на предприятиях Западной Европы. Средства от доверчивых граждан получали за оформление документов на выезд и бронирование рабочего места, но в действительности ничего не делали.

После поступления денег на подконтрольные им банковские карточки, блокировали клиентов и больше на связь не выходили.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства злоумышленников изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, на которых установлено наличие учетных записей, подтверждающих факты преступной деятельности, сим-карты разных операторов и банковские карточки.

Всего по оценке киберполиции от действий аферистов пострадали не менее 60 граждан Украины и 30 — Беларуси, а сумма нанесенного им ущерба составляет более 500 тысяч гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»), санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

Следственные мероприятия проводили сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области совместно со следователями Первомайского районного отдела полиции и под процессуальным руководством окружной прокуратуры. // Преступности.НЕТ