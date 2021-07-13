На Николаевщине задержалb мошенников, торговавших в соцсетях несуществующей одеждой

Сотрудники полиции задержали нескольких жителей Баштанки за обман граждан при продаже с фейковых аккаунтов в социальной сети несуществующей одежды и обуви. Предварительно они обманули около 200 граждан по всей Украины на сумму приблизительно 300 тысяч гривень.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Аферисты, действуя как отдельно, так и в группе, разработали несколько мошеннических схем, которые заключались в создании в соцсети многочисленных страниц так называемых магазинов по продаже одежды и обуви по ценам значительно ниже рыночных. Конечно, никакого товара у мошенников не было, но от покупателей они требовали и получали полную подписку на подконтрольные им банковские карточки, а после поступления средств блокировали клиентов и больше на связь не выходили.

Сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Николаевской области совместно со следователями Баштанского райотдела полиции под процессуальным руководством окружной прокуратуры и при силовой поддержке спецназовцев провели у фигурантов санкционированные обыски, прекратив деятельность двух мошеннических групп, в состав которых входили не менее пяти местных жителей.

Во время обысков в помещениях аферистов правоохранители обнаружили и изъяли: два компьютера, 16 мобильных телефонов, 12 банковских карточек, 32 SIM-карты, а также черновые записи и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность данных лиц к противоправной деятельности. Сейчас изъятое направлено на экспертизу.

Продолжается досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК Украины («Мошенничество»), санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Полиция устанавливает всех причастных к мошеннической схеме, а также окончательное количество пострадавших.

Киберполиция также предупреждает, что в последнее время такой вид мошенничества, связанный с продажей несуществующих товаров на различных платформах коммерческих объявлений и в соцсетях, очень распространенный, и от него ежедневно страдают доверчивые граждане. // Преступности.НЕТ