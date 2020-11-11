На Николаевщине задержали серийных воров, обокравших несколько церквей и больницу

Николаевские полицейские задержали серийных воров на кражах пожертвований и религиозных атрибутов из церквей.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

О краже из религиозного сооружения в полицию Первомайского района заявил священник, который рассказал, что в ночь со 2 на 3 ноября неизвестные сломали замки и похитили из церкви иконы, крестики, вино и пожертвования верующих. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство и начали оперативно-розыскные мероприятия. Воров разоблачили оперативники Управления уголовного розыска и местной полиции 10 ноября на очередной краже из церкви. Преступники именно тогда выносили похищенное из храма.

Установлено, что 50-летний злоумышленник, уроженец другого государства, освободившись из тюрьмы в октябре, приехал в Кировоградскую область к своему знакомому, с которым ранее вместе отбывали наказание. Когда у мужчин закончились деньги, решили добыть их старым способом. Для этого поездом отправились в Первомайский район, где за одну ночь обокрали несколько церквей в трех селах, из частного хозяйственного помещения забрали два велосипеда, на них добрались до фельдшерского пункта на железнодорожной станции, откуда вынесли медицинские приборы и телефон. 44-летний сообщник вора выполнял функции надзора за обстановкой. На краже одной из церквей злоумышленники были разоблачены.

– На счету ранее судимых за имущественные уголовные правонарушения злоумышленников около 10 эпизодов. Стоит отметить, что указанные преступления направлены не просто на похищение вещей, а совершены против всей религиозной общины, которую составляют сотни людей. За совершенное мужчинам грозит до шести лет тюрьмы, – рассказывает начальник ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Шайхет.

У злоумышленников полицейские изъяли иконы, крестики, велосипеды и другое имущество, после проведения следственных действий вернут пострадавшим.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по части 3 статьи 185 Уголовного Кодекса («Кража, соединенная с проникновением в помещение»). Одному из фигурантов следователи Первомайского отдела полиции при процессуальной поддержке прокуратуры вручили подозрение, в отношении его сообщника вопрос решается. Суд в ближайшее время будет избирать меры пресечения. // Преступности.НЕТ