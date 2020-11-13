На Николаевщине задержали уголовника, который ворвался в дом, избил и ограбил пенсионеров

На Николаевщине за ограбление супругов-пенсионеров оперативники задержали ранее судимого злоумышленника во время его попытки убежать.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Сообщение об ограблении дома пенсионеров в селе Соколовка поступило в Первомайский отдел полиции в четверг, 12 ноября, около 7:40.

На месте происшествия сотрудники полиции узнали от потерпевших 71-го и 78-ми лет о том, что ночью в их дом проник 46-летний односельчанин, который избил стариков, завладел сбережениями в размере 3 тысяч гривен и убежал.

Проведя ряд розыскных мероприятий, сотрудники Управления уголовного розыска и оперативники Первомайска в течение часа установили, что нападающий, заказав такси, намерен выехать в Кировоградскую область. Правоохранители догнали грабителя и задержали его на выезде из села Лысая Гора.

Злоумышленник, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, был доставлен в Первомайский отдел полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины.

У грабителя полицейские изъяли почти 1 тысячу 400 гривен.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по части 3 статьи 186 Уголовного Кодекса («Грабеж, соединенный с проникновением в жилище»). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает заключение до восьми лет.

В ближайшее время при процессуальной поддержке прокуратуры будет решен вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрание в суде меры пресечения. Следственные действия продолжаются. // Преступности.НЕТ