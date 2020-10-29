На Николаевщине женщина обокрала медиков, пока они делали операцию пациенту

Ночью с 27 на 28 октября в больнице в Вознесенске женщина обокрала медиков.

Об этом сообщили в Вознесенской многопрофильной больнице.

Как сообщили в медицинском учреждении, инцидент произошел, когда врачи делали операцию пациенту. Тогда женщина зашла в ординаторскую и забрала из сумок деньги и банковские карты. Также в больнице отметили, что это не единичный случай, и за последнее время они участились.

«В последнее время по отделениям больницы прокатилась волна ограблений, среди пострадавших, как медицинские работники, так и пациенты больницы. Последнее, наиболее дерзкое ограбления имело место ночью со вторника на среду. В то время, когда медицинские работники в операционном зале спасали жизнь пациента, в ординаторской в ​​это время из их сумок отбирали средства, банковские карты и даже косметические средства», – говорится в сообщении.

«Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и благодаря предоставленным нами записям с камер видеонаблюдения преступление было раскрыто в течение десяти часов и задержана воровка», – подытожили на КП.

Преступности.НЕТ