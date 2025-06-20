На Нікопольщині 17-річний покидьок побив та пограбував колишнього військового

На вулиці Центральній у м. Покров нападник завдав потерпілому тілесних ушкоджень, вихопив його сумку з телефоном, грошима й документами та втік.

8 червня поліцейські отримали повідомлення про злочин біля одного з будинків, який стався напередодні близько 23-ї години. В ході слідства правоохоронці з’ясували, що під час словесного конфлікту хлопець декілька разів вдарив 50-річного чоловіка в обличчя. Після того як потерпілий впав, фігурант пограбував його.

Поліцейські встановили особу грабіжника й затримали його. Виявилося, що 17-річний хлопець раніше вже був засуджений за вчинення майнових злочинів.

18 червня слідчі відділення поліції №2 Нікопольського РУП повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану повторно) та ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Триває слідство.

Поліція Дніпропетровської області