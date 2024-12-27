На Нікопольщині зловмисник викрав зброю з машини військового

50-річний чоловік викрав з припаркованого біля лікарні автомобіля гладкоствольну рушницю та боєприпаси до неї.

16 грудня до відділення поліції № 2 Нікопольського районного управління поліції звернувся 57-річний військовослужбовець, який перебував на лікуванні в одній із місцевих лікарень. Чоловік повідомив, що вночі з його авто невідома особа викрала належну йому рушницю та 20 патронів.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що до злочину причетний раніше неодноразово засуджений за майнові злочини мешканець м.Покров.

25 грудня слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Працівниками поліції перевіряється інформація щодо причетності затриманого до інших майнових злочинів на території міста.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП