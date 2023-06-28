На Новгород-Сіверщині підприємця підозрюють у привласненні майже мільйона бюджетних гривень

За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області повідомлено про підозру директору підрядної організації у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та у видачі завідомо неправдивих офіційних документів службовою особою (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, директор підприємства неналежно виконав роботи з реконструкції приймально-діагностичного відділення закладу охорони здоровʼя на території Новгород-Сіверського району.

При цьому зазначив недостовірні відомості в актах приймання-виконаних будівельних робіт щодо їх обсягів та якості, а також в довідках про вартість виконання робіт та витрати. Таким чином, здійснив заволодіння бюджетними коштами на суму майже 1 млн. грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За інформацією Новгород-Сіверської окружної прокуратури