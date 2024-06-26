На низку злочинів проти колишньої дружини чоловік отримав 7 років ув’язнення

41-річний підозрюваний на ґрунті ревнощів побив колишню дружину і викрав у неї мобільний телефон, за допомогою якого ще зняв з її рахунку кошти.

Нагадаємо, подія сталася 15 липня минулого року в м. Красилів. 41-річний чоловік під час з’ясування стосунків з колишньою дружиною завдав їй тілесних ушкоджень та викрав мобільний телефон, після чого зник у невідомому напрямку.

Оперативники впродовж кількох годин розшукали зловмисника. Він переховувався в одному із недобудованих будинків міста.

Нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі завершили розслідування і передали матеріали до суду. Суд визнав чоловіка винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 4 ст. 186 (Грабіж) та засудив його до 7 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області