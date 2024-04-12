На Оболоні «політична дискусія» закінчилась вбивством – зловмисника засудили до 15 років ув’язнення

За підтримання обвинувачення прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста 47-річного мешканця столиці визнано винним у скоєнні умисного вбивства та крадіжки і засуджено до 15 років тюрми (ч.2 ст. 115, ч. 5 ст. 185 КК України).

У лютому минулого року зловмисник познайомився із потерпілим у кафе, де вони вживали алкоголь.

Після закриття кафе, оскільки у місті незабаром мала розпочатися комендантська година, потерпілий запросив нового знайомого в свою орендовану квартиру.

Вже у квартирі нетверезі чоловіки за столом почали говорити про політику. Між ними виникла суперечка, під час якої гість завдав господарю 3 удари ножем. Потерпілий помер внаслідок ушкодженням внутрішніх органів.

Оболонський районний суд засудив обвинуваченого до 15 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура