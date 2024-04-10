На оборудках з пальним викрито ексочільників господарського підрозділу СБУ

Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі Служби безпеки України у співпраці з НАБУ та ОГП викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб спецслужби у 2022 році.

До організації оборудки причетні колишні керівник Департаменту господарського забезпечення та його перший заступник. Обоє раніше були звільнені із займаних посад за ініціативою Голови СБУ Василя Малюка.

У ході досудового розслідування і тривалих експертиз встановлено, що фігуранти організували придбання паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за штучно завищеними цінами.

Для цього експосадовці залучили декілька підконтрольних комерційних структур з Києва, які займаються торгівлею нафтопродуктами.

Щоб реалізувати оборудки, вони вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Таким чином підрозділам СБУ було завдано понад 26 млн грн збитків.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявлено понад 11 млн у гривневому еквіваленті.

Також у ході слідчих дій за адресами проживання та в офісах керівників афілійованих компаній вилучено незареєстровану зброю.

Серед виявленого – бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад пів тисячі набоїв до вогнепального озброєння.

Також у фігурантів вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документи із доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили експосадовцям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах);

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності інших військових формувань – Службі безпеки України в особливий період).

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу. Експосадовцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України