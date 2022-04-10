На Обухівщині оперативно затримали чоловіка, який скоїв подвійне вбивство
8 квітня, близько 14-ї години в селі Рославичі Васильківської громади, 32-річний уродженець Чернівецької області вистрілив з пістолету у чоловіків, з якими у нього виник конфлікт та поїхав з місця.
В результаті стрілянини від отриманих вогнепальних поранень, обидва 39 та 31-річний чоловіки померли на місці.
Через лічені хвилини утікача затримали поліцейські Київщини.
Зловмисника затримали в порядку ст.208 КПК України. Зброю вилучили.
За фактом вбивства слідчі розпочали досудове розслідування. Згодом у суді затриманому оберуть запобіжний захід.Tweet