На одержанні $1500 хабаря викрито учасника схеми ухилення від призову на військову службу

За процесуального керівництва прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя повідомлено про підозру місцевому жителю в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, 38-річний житель Запоріжжя, залучившись «підтримкою» службових осіб ТЦК та СП, запропонував військовозобов’язаному за 1000 доларів США вирішити питання про зняття його з розшуку як особи, що не з’явилась до органу військового управління.

Проте спектр його діяльності не обмежувався лише такою «послугою». Вже за додаткові 500 доларів США він запропонував ухилянту посприяти в пришвидшенні розгляду його документів, за якими він отримає відстрочку від призову на військову службу.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України «на гарячому» під час одержання 1500 тис. доларів США за пропоновану послугу.

Наразі суд застосував до затриманого запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заходи з викриття здійснювала прокуратура спільно зі слідчими відділу поліції № 4 Запорізького РУП та слідчими Головного управління Нацполіції України за оперативного супроводу УСР в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура