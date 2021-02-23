На Одещині 53-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві гостя свого пасинка

Після вечері зловмисник встромив ніж у груди 35-річному потерпілому, щойно той ліг спати.

Про подію до відділу поліції № 1 Одеського районного управління № 2 повідомив приятель убитого, до якого той приїжджав погостювати зі Старокозачого.

Прибувши на місце, правоохоронці з’ясували: вбивству передували алкоголь та сварка між чоловіками. Захмелілий правопорушник зізнався, що під час застілля нібито приревнував гостя до дружини і кинувся у бійку до нього, а коли той ліг спати – взявся за ніж.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Зараз він в ізоляторі тимчасового тримання. За умисне вбивство підозрюваному загрожує до 15-ти років позбавлення волі. Триває слідство.

Одеське районне управління поліції № 2