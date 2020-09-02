На Одещині 66-річного чоловіка затримали за розбещення малолітньої онуки

Наразі зловмисник перебуває в Ізоляторі тимчасового тримання, йому інкримінується ч. 2 ст. 156 ККУ та загрожує до восьми років позбавлення волі.

Сьогодні, 1 вересня, до поліції звернулась мешканка Очаківського району з повідомленням про те, що стала свідком вчинення дій сексуального характеру її чоловіком відносно дев’ятирічної онучки. Зі слів дівчинки, подібне відбувалось неодноразово. Відомо, що дитина сирота, і перебуває на вихованні бабусі та діда.

Слідчі затримали нетверезого пенсіонера у порядку ст. 208 КПК, найближчим часом суд обиратиме йому запобіжних захід.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 ККУ «Розбещення» та проводиться розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області