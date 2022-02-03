На Одещині члени злочинної групи займались поборами з підприємців за невтручання у бізнес

До складу угруповання входили посадові особи структурного підрозділу міської ради та місцевий мешканець. Останній виконував роль посередника.

Викрили протиправну діяльність групи осіб оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1. Зловмисники обклали «даниною» місцевих підприємців. Останні повинні були щомісячно сплачувати певну суму коштів, аби спокійно займатися підприємницькою діяльністю.

Як встановили поліцейські, організували злочинну «схему» посадові особи структурного підрозділу міської ради. Аби не потрапити у поле зору правоохоронців, залучили посередника.

Учора, 2 лютого, правоохоронці викрили посередника під час отримання «траншу» у сумі 4000 гривень. Раніше було задокументовано отримання від підприємців ще 12 000 гривень.

Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили гроші — 35 000 гривень та 9800 доларів США — із зазначенням того, хто і скільки сплатив за «спокій».

Кримінальне провадження, процесуальне керівництво в якому здійснює Приморська окружна прокуратура міста Одеси, розслідується за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення посереднику про підозру. Після проведення необхідних процесуальних заходів буде надана правова кваліфікація діям посадових осіб міської ради та прийматиметься рішення про повідомлення їм про підозру.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України