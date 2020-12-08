На Одещині чоловік побив поліцейського і нацькував на його напарника вівчарку

Щоб відбитися від тварини патрульний застосував зброю.

На Одещині поліцейські затримали чоловіка, який жорстоко побив поліцейського і нацькував на його напарника вівчарку.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Дії правопорушнику кваліфіковані за ч. 2 ст. 345 Крімінального кодексу (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків).

Як з’ясувалося, патрульні виїзали на виклик про домашнє насільство. Побачівші поліцейськіх, правопорушнику з місця події втік. Його наздогнали біля будинку, однак, щойно він побачив правоохоронців, на одного нацькував вівчарку, а до іншого кинувя у бійку.

В результаті 32-річному поліцейському були спрічінені тілесні пошкодженню у вигляді черепно-мозкової травми, струсу мозку, перелому ліцьової кісткі, перелому носа та закритого перелому фаланги лівої кісті. 25-річному напарникові постраждалогодовелося застосувати табельну зброю, щоб відбитися від собаки.

30-річному затриманому оголошено підозру за ч. 2 ст. 345 КК, також окремо буде дана правова оцінка його діям відносно колишнього родича, которого він побив у того вдома.

Також за фактом використання поліцейським вогнепальної зброї буде проведено службове розслідування. Правову оцінку діям патрульного буде надано після його завершення.

Нагадаємо, у травні у Рівненській області поліцейському довелося вистрілити у собаку, якого на нього нацькували через зупинку п’яного водія.

У квітня 2019 року в Святошинському районі Києва чоловік вкрав на ринку упаковку пакетів і, втікаючи від продавців і поліції, нацькував на них пса. В результаті дільничний офіцер поліції застосував табельну вогнепальну зброю: постріл виявився для тварини смертельним. // LB.ua