На Одещині чоловік стріляв у поліцейського. В ході затримання загинула його дружина

Подія сталася сьогодні в одному з населених пунктів прилеглого до кордону з Придністров’ям Роздільнянського району. Там працівники Нацполіції, Служби безпеки України та Національної гвардії проводили контрдиверсійні бойові заходи з виявлення осіб, пов’язаних з криміналітетом та «російським миром».

Під час відпрацювання однієї з адрес власник оселі, щойно побачивши наближення до двору представників спецслужб, вистрілив у поліцейського з гладкоствольної мисливської рушниці.

В ході затримання зловмисника поранення отримала його дружина. Жінка до прибуття «швидкої» померла від крововтрати, поліцейського доправили до лікарні й прооперували, він потребує значного переливання крові.

Правопорушника затримано в процесуальному порядку. На місці працює слідчо-оперативна група та керівництво Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Про подію проінформовано Державне бюро розслідувань. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.

Відділ комунікації поліції Одеської області