На Одещині чоловіка заарештували за підозрою у розбійному нападі та незаконному заволодінні автомобілем таксиста

18-річному жителю Херсонської області поліцейські оголосили підозру за ч.1 ст.187 та ч.3 ст.289 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Молодик, який тимчасово проживав в Одесі, викликав таксі до Кучурган. Приїхавши в село, він пригрозив водієві на одній із неосвітлених вулиць схожим на пістолет предметом, наказав вийти з автомобіля, сів за кермо і поїхав геть.

Про те, що з ним сталося, таксист сповістив правоохоронні органи, скориставшись допомогою місцевих жителів. Того ж дня поліцейські знайшли транспортний засіб чоловіка, покинутий в одному з прилеглих селищ. Правопорушника розшукали на Херсонщині, куди він подався, забравши з чужої автівки готівку та мобільний телефон.

Хлопець своєї провини заперечувати не став. Зараз він в слідчому ізоляторі чекає на завершення слідства, яке проводиться за ч.1 ст.187 та ч.3 ст.289 Кримінального кодексу України. За скоєне молодикові загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Роздільнянський районний відділ поліції в Одеській області