На Одещині чоловіка затримали за насильство щодо співмешканки та правоохоронця

Подія сталася в одному з селищ Одеського району під час виїзду наряду сектору реагування патрульної поліції на відпрацювання виклику про домашнє насильство.

Правоохоронців викликала 37-річна жінка, яку п’яний співмешканець облаяв та виштовхав на мороз, не давши навіть вдягнути верхнього одягу.

Щойно поліцейські приїхали на місце та підійшли з потерпілою до дверей їх з чоловіком оселі, як той, відчинивши двері і побачивши, хто перед ним стоїть, раптово вдарив співробітника поліції в обличчя, пошкодивши око. Поліцейському надали допомогу лікарі, зараз він на амбулаторному лікуванні.

Зловмисника ж правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вчинення домашнього насильства на 30-річного правопорушника склали адміністративний протокол за ч.1 ст.173-2 КУпАП, що передбачає накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб.

За фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Це правопорушення карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Одеське районне управління поліції № 2