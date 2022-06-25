На Одещині держвиконавицю судитимуть за відчуження власності держави вартістю понад ₴59 мільйонів

В ході проведення досудового розслідування за оперативним супроводом Служби безпеки України поліцейські встановили, що на примусовому виконанні у службової особи перебувало зведене виконавче провадження про стягнення з державного підприємства понад 37 мільйонів гривень на користь фізичних та юридичних осіб.

Посадовиця мала б вжити всіх передбаченим законом заходів для виявлення коштів боржника та іншого майна, що безпосередньо не використовувалося у виробництві. Натомість жінка неналежно виконала свої посадові обов’язки, хоча мала реальну можливість це зробити, і описала та арештувала об’єкти державної власності, які не можуть бути вилучені та відчужені.

Арештоване майно державна виконавиця реалізувала на електронних торгах. Це спричинило тяжкі наслідки у вигляді вибуття із власності держави вищезазначених будівель ринковою вартістю 59 мільйонів 717 тисяч гривень.

Поліцейські Одещини під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури оголосили правопорушниці підозру в службовій недбалості, тобто неналежному виконанні своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Такі дії караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одеської області