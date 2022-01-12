На Одещині двох підлітків та іноземця затримали за підозрою у розбійному нападі на 64-річну вчительку

Подія сталася вчора близько сьомої години вечора в одному з сіл Татарбунарської громади. Розбивши скло на дверях, зловмисники у масках проникли до оселі, вдарили господиню та, погрожуючи ножем, забрали в неї гроші й золотий ланцюжок.

Щойно правопорушники пішли, 64-річна жінка відразу зателефонувала до поліцейських, які по гарячих слідах встановили їх особи.

З’ясувалося, що спільники – брати віком 16-ти та 17-ти років та 29-річний уродженець однієї з країн Центральної Азії. Їх поєднувала родичка підлітків і бажання легкої наживи. Всі троє добре знали потерпілу – неповнолітні у минулому були її учнями, а іноземець має з нею спільних знайомих.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч.3 ст.187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло) Кримінального кодексу України, їх затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Неповнолітні вже досягли віку, з якого передбачена кримінальна відповідальність за таке правопорушення, тож всім фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Відділення поліції №2

Білгород-Дністровського райвідділу поліції