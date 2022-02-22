На Одещині двох жителів Слобідської ОТГ затримали за підозрою в розбійному нападі на знайомого

59-річного постраждалого у непритомному стані виявив сусід. З відкритою черепно-мозковою травмою, переломом склепіння черепа та забоєм мозку чоловіка госпіталізували в місцеву лікарню.

Односельці потерпілого розповіли правоохоронцям про двох підозрілих громадян, які виходили з його будинку. За описом поліцейські встановили і затримали зловмисників. Вони виявилися раніше судимими за майнові злочини жителями сусіднього села 40-ка та 28-ми років.

Потерпілий, опритомнівши, впізнав у затриманих своїх кривдників і повідомив, що чоловіки вдерлися до його оселі й, погрожуючи сокирою, вимагали гроші. Після того, як господар віддав непроханим гостям чотири з половиною тисячі гривень, вони вдарили його сокирою по голові, від чого той знепритомнів. Правопорушники забрали з будинку мобільний телефон і більше ста кілограмів шипшини й втекли.

«Фігурантам повідомили про підозру в розбійному нападі, передбаченому ч.4 ст.187 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна. Спільники затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури клопочуть про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», — повідомив начальник відділу поліцейської діяльності № 1 Подільського районного управління поліції Василь Варшавський.

Подільське районне управління поліції в Одеській області