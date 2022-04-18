На Одещині двоє чоловіків відповідатимуть за вбивство літньої жінки та тяжке тілесне ушкодження молодому чоловіку

Правопорушників поліцейські затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За скоєне їм загрожує чималий термін ув’язнення.

47-річний житель Білгорода-Дністровського накинувся з ножем на 67-річну знайому під час конфлікту, що виник за застіллям у неї вдома. Одне з поранень, спричинених господині, стало смертельним. Небіжчицю в калюжі крові виявив син і сповістив про це в правоохоронні органи.

Поліцейські провели ряд оперативно-розшукових заходів і протягом доби викрили зловмисника. Той зізнався, що вбив жінку, з якою колись проживав, бо образливо висловлювалась про нього. «Слідчі оголосили чоловіку підозру за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. За вбивство йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі», — зазначив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Другий правопорушник, 65-річний житель Одеси, вдарив ножем в живіт співмешканця своєї доньки, коли той за вечерею начебто образив дівчину. Про шпиталізацію 30-річного потерпілого із проникаючим пораненням черевної порожнини до поліції повідомили медики. «Правоохоронці одразу затримали зловмисника і оголосили йому підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. За умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження чоловіку загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі», — зазначив слідчий відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Роман Симоненко.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за матеріалами Білгород-Дністровського РВП

та Одеського районного управління поліції № 1)