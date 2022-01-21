На Одещині двоє односельців відповідатимуть за незаконне позбавлення волі підлітка

Зловмисники віком 32-х та 17-ти років побили, зв’язали та утримували 15-річного знайомого за те, що він нібито вкрав у них музичну колонку.

Подія сталася в гаражі старшого за віком чоловіка, де односельці зібралися для гри в карти. Під час посиденьок зловмисники прискіпалися до потерпілого, аби зізнався у скоєному, а коли юнак став заперечувати свою причетність до зникнення їхнього майна, застосували до нього силу.

Кілька годин побитий хлопець просидів зв’язаним, поки не спромігся розв’язати мотузки і втекти додому. Про заподіяне йому він одразу розповів батькові, і той звернувся в правоохоронні органи.

Під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі людини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення фігурантам підозри.

«Юнак, який постраждав від протиправних дій спільників, зараз знаходиться в лікарні з травмою голови, він пройде судово-медичну експертизу і за її результатами вирішуватимемо питання щодо подальших дій відносно зловмисників. За скоєне їм загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк», — зазначила заступниця начальника відділу поліції – начальниця слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Валентина Істоміна.

Відділ комунікації поліції Одеської області

(за інформацією Болградського районного відділу поліції)