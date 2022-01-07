На Одещині грабіжник поцупив з пошти ₴800 тис., а потім наїхав на поліцейського автомобілем
22-річний грабіжник зламав двері в одному з поштових відділень у Великому Дальнику, розкрив сейф із грошима та викрав 800 тисяч гривень.
Злочинця затримали патрульні у районі поста на «Двох стовпах». Щоб втекти, грабіжник завдав одному з поліцейських тілесних ушкоджень, наїхавши на нього автомобілем.
Згодом водія з викраденими грошима затримали, він прямував до Болградського району, звідки він родом. Чоловік був раніше засуджений за розбійні напади.
Наразі йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. // Вартові еспресоTweet